Jak dopisać się do listy wyborców w Poznaniu w wyborach samorządowych? Vademecum wyborcze "nowych" poznaniaków

– Następnie wystarczy podać swój adres i złożyć oświadczenie, że mieszka się we wskazanym miejscu na stałe. Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający związki z Poznaniem, np. umowę najmu, akt notarialny zakupu mieszkania, rachunek za prąd z danymi wyborcy albo umowę o pracę. Wniosek trzeba podpisać elektronicznie. Po wysłaniu dokumentu na adres mailowy, podany we wniosku, przyjdzie ankieta z kilkoma pytaniami, dzięki którym wyborca będzie mógł potwierdzić, że może głosować w Poznaniu. Wypełnioną ankietę wystarczy odesłać do urzędu w trybie odpowiedzi na maila