Jak i gdzie kupić opał na nadchodzącą zimę? Co zrobić, by nie dać się oszukać? WB

Zima coraz bliżej, najwyższa pora zaopatrzyć się w opał na zimę. Gdzie można legalnie zakupić węgiel i drewno? Na co szczególnie powinno się zwracać uwagę? Dowiedz się więcej, sprawdzając galerię ----> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (7 zdjęć)

W tym roku ceny opału na zimę są wyższe niż w poprzednich latach. Trudniej też jest z zakupem drewna bądź węgla. To wszystko sprawia, że ludzie starają się wyszukiwać różne opcje, które pozwolą im na tańsze zakupy. Niestety, niektórzy wykorzystują takie sytuacje, by oszukiwać swoich klientów. Jak i gdzie najlepiej kupić opał na zimę? Na co zwracać szczególną uwagę, by nie dać się oszukać?