Jak kiedyś obchodzono Tłusty Czwartek? Zobacz archiwalne zdjęcia!

Tłusty Czwartek dzisiaj wygląda trochę inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Jak kiedyś obchodzono ten dzień? Jak wyglądała wówczas praca w cukierni?

Jedno z najbardziej lubianych świąt w Polsce to Tłusty Czwartek. W tym roku przypada 16 lutego, jednak, jak wiadomo, jest to święto ruchome, więc co roku jego data jest inna. Jak ten dzień był obchodzony kilkadziesiąt lat temu? Jak wyglądała praca w ówczesnych cukierniach? Dzięki fotografiom z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądał najsłodszy czas w roku! Jeśli jesteś ciekawy, to koniecznie zobacz zdjęcia!