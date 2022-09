Jak miasta w Wielkopolsce przygotowują się na zimę? Czy czekają nas ciemne ulice i zimne biura?

Globalny kryzys energetyczny, znaczne podwyżki cen surowców i inflacja – to jedne z powodów, przez które wiele osób z niepokojem myśli o nadchodzącej jesieni i zimie. Przygotowania do ochłodzenia rozpoczęły też samorządy w Wielkopolsce.

Działania, zmierzające do radykalnych oszczędności, zamierza wprowadzić Beata Klimek, prezydentka Ostrowa Wielkopolskiego. Wśród nich zaplanowano m.in. ograniczenie o 70 proc. moc oświetlenia ulicznego i drogowego.

- Złożyliśmy wniosek do komisji bezpieczeństwa i ochrony środowiska o przeanalizowanie ograniczenia oświetlenia budynków użyteczności publicznej oraz dalszej redukcji oświetlenia ulicznego i drogowego w mieście. Nie zamierzamy całkowicie wyłączyć oświetlenia w mieście. W naszej ocenie wpływałoby to na obniżenie bezpieczeństwa, na co nie chcemy pozwolić