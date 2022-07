Jak najtaniej dojechać na wakacje? Porównujemy koszty i pokazujemy metodę. Tak możesz policzyć, który dojazd na Twoje wakacje jest tańszy Mikołaj Wójtowicz

Wakacje to czas urlopów i wyjazdów na letni odpoczynek. W Polsce możemy się wybrać nie tylko nad morze, na Mazury lub w góry. Dojazd do każdego z tych miejsc kosztuje i w zależności od tego czym i z kim jedziemy, dotarcie własnym samochodem, pociągiem lub autokarem może okazać się tańsze lub droższe. Co wybrać i co jest najtańsze? Jak to policzyć? Pokazujemy metody.