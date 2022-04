Jak napisać interpretację wiersza? Zasady, które warto znać. Schemat pisania krok po kroku oraz przydatne słownictwo

Interpretacja wiersza na maturze. Czym jest?

Rozprawka to forma pisemna, która zazwyczaj występuje na maturze, ale także na egzaminie ósmoklasisty. Powinna się składać z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wielu uczniów zadaje…

Interpretacja wiersza na maturze. Tematy z poprzednich lat

Polecenie maturalne w przypadki interpretacji wiersza we wszystkich arkuszach maturalnych od 2015 roku brzmi tak samo: „Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów”. Jakie utwory poetyckie musieli przeanalizować maturzyści w poprzednich latach? Były to: