Jak o Strajku Kobiet i ustawie antyaborcyjnej piszą zagraniczne media?

Jest to skomplikowany temat, a moment jest niekorzystny.

The Guardian: Polska idzie pod prąd zaleceniom WHO

Na temat Strajku Kobiet pisze także brytyjski The Guardian, podkreślając że polskie prawo antyaborcyjne już teraz należy do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Serwis podkreśla, że polska ustawa antyaborcyjna wraca do Sejmu w momencie, gdy Amnesty International wzywa rządy państw europejskich do ułatwienia swoim obywatelkom możliwości usunięcia niechcianej ciąży. Wskazuje przy tym, że wiele polskich kobiet już teraz samodzielnie podejmuje się zamawiania tabletek wczesnoporonnych i zażywania ich w domu lub dokonuje aborcji w krajach sąsiednich. Dziennikarze The Guardian już wcześniej wskazywali na rosnący problem braku dostępu do środków antykoncepcyjnych lub bezpiecznego przerywania ciąży na świecie, spotęgowany przez chaos epidemii. W artykule z 3.04, serwis powołuje się na dane organizacji Marie Stopes International, wskazujących, że ze względu na epidemię COVID-19, aż 9,5 miliona kobiet może zostać pozbawionych skutecznych metod planowania rodziny. W artykule z 10.04 przypomina, że WHO określiło dostęp do antykoncepcji i bezpiecznej aborcji jako "podstawowe usługi medyczne", które nie powinny być ograniczane podczas pandemii. Nowy projekt ustawy antyaborcyjnej oznacza czołowe zderzenie z tymi zaleceniami. Wątpliwości wzbudza także czas i metoda wprowadzania czytania projektu ustawy: