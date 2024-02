"Jak pili, tak piją", czyli tak (nie)działa nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Poznaniu. Policja: "Mieszkańcy czują się bezpieczniej" Paweł Antuchowski

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Poznaniu ma swoich zwolenników i krytyków. Jedni twierdzą, ze powinien obowiązywać w całym mieście, a inni że powinien zostać zniesiony, bo jest bez sensu. Andrzej Banaś/zdjęcie ilustracyjne

Nocna prohibicja, czyli zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano na poznańskim Starym Mieście działa od 2018 roku. W połowie ubiegłego roku zakaz rozszerzono o Wildę i Łazarz. Część osób chciałoby aby zakaz sprzedaży objął swoim zasięgiem całe miasto. Inni wskazują, że to nie ma sensu, może spowodować powrót tak zwanych melin oraz szkodzi lokalnym sklepom. Sami klienci albo przyzwyczaili się do ograniczeń, albo wędrują w poszukiwaniu zaopatrzenia do dzielnic nieobjętych zakazem.