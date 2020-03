Jak podróżować w czasach koronawirusa? Zasady bezpieczeństwa

Jeśli wyjeżdżasz, to umów się wcześniej z kimś znajomym, aby pomógł ci w wypadku nagłej zmiany planu podróży albo konieczności szybkiego powrotu do domu. Nigdy nie możesz być pewien, czy miasto w którym jesteś lub do którego podróżujesz, nie zostanie odcięte od świata, loty zostaną odwołane, a podróżujący będą poddani kwarantannie.