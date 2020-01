Jak powinny wyglądać profesjonalne stoiska targowe?

Stoiska targowe - najlepsza promocja produktów i usług

Lady wystawiennicze, na których wyłożone są ulotki i inne materiały promocyjne odeszły do historii. Takie stoiska targowe nie zwrócą już niczyjej uwagi. Potrzebna jest przemyślany plan działania. Odpowiednio przygotowane stoiska targowe to jeden z najważniejszych elementów strategii marketingowej. Bardzo istotna jest oryginalność, która pozwoli wyróżnić się na tle innych, podobnych do siebie stanowisk. Znaczenie odgrywa wszystko – aranżacja przestrzeni, kolorystyka, światło, sposób eksponowania produktów, a nawet strój osób obsługujących stoiska targowe. Poszczególne detale muszą ze sobą estetycznie współgrać. Do współczesnego odbiorcy przemawiają komunikaty wizualne i dźwiękowe. Dlatego warto zainwestować w nowoczesne rozwiązania - multimedialne lub interaktywne. Oczywiście, wszystkie elementy, które składają się na stoiska targowe muszą prezentować spójny wizerunek firmy. Dużą rolę odgrywa odpowiednio wyeksponowane logo i inne elementy graficzne, kojarzące się z określoną marką.

Chodzi o to, aby klient już po jednym spojrzeniu na stoiska targowe wiedział, jaką branżę i ofertę reprezentuje dana firma. Istotna jest również funkcjonalność. Bardzo praktyczny jest podział na strefy – w jednej z nich klient może porozmawiać o propozycjach wystawcy, w drugiej – zapoznać się z oferowanym produktem.

Stoiska targowe na medal - co jeszcze warto wiedzieć?

Przygotowując stoiska targowe nie można zapominać również o takich istotnych szczegółach jak materiały promocyjne (oprócz ulotek z prezentacją produktu, mile widziane są także różnego rodzaju gadżety i upominki) oraz kompetentnej i dobrze przygotowanej obsłudze. Niektóre firmy decydują się na dodatkowe atrakcje, np. konkursy dla zwiedzających czy wykłady branżowych specjalistów. Nie można jednak przesadzać. Zbyt duża liczba elementów, w jakie wyposażone są stoiska targowe, może rozproszyć uwagę odbiorców, którzy nie będą w stanie skupić się na oferowanym produkcie. Nie bez znaczenia jest także wybór lokalizacji. Dobrze, gdy stoiska targowe są umiejscowione na trasie chętnie odwiedzanej przez gości, np. prowadzącej do sceny, gdzie odbywają się koncerty i prezentacje. Do imprezy branżowej należy się również odpowiednio przygotować. Warto wcześniej zachęcić potencjalnych klientów do tego, by odwiedzili stoiska targowe firmy. Można to zrobić np. za pośrednictwem strony internetowej lub portalu społecznościowego.

Oddaj się w ręce profesjonalistów!

Dobrze zaplanowane stoiska targowe przekładają się na kreowanie pozytywnego wizerunku marki oraz prezentowanych przez firmę produktów i usług. Tak ważne zadanie dobrze powierzyć ekspertom. Smart Design Expo to studio projektowe z 20-letnim doświadczeniem, które kreuje przestrzeń targową na całym świecie. Konstrukcje, które tworzą, posiadają wszystkie cechy, jakie powinny posiadać idealne stoiska targowe - funkcjonalność i innowacyjne podejście do architektury.

Przekłada się to na zainteresowanie firmą, jej produktami i usługami. Smart Design Expo sprosta oczekiwaniom każdego wystawcy, którzy chce zaprezentować profesjonalne stoiska targowe.