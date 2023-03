Jak pozbyć się kreta z ogrodu? Oto domowe i skuteczne sposoby!

Jak pozbyć się kreta z ogrodu? Czy kret jest szkodnikiem?

Kret, wykopując liczne i długie tunele pod ziemią, tworzy pułapki na różnego rodzaju owady: dżdżownice, larwy owadów czy drobnych kręgowców. Tego małego ssaka nie interesuje podjadanie korzeni roślin, jednak jego kopce mogą narażać je na zniszczenie, a poza tym wyglądają one nieestetycznie. Warto jednak pamiętać, że robi on wiele dobrego, może zjadać niebezpieczne dla ogrodowych roślin szkodniki, a ponadto, ryjąc w ziemi, spulchnia ją i napowietrza.

Krecie kopce mogą oszpecić nawet najpiękniejsze ogrody. Choć są one niewielkimi stworzeniami, to potrafią narobić naprawdę wielkie szkody. W sklepach nie brakuje gotowych preparatów na nie, jednak niektóre z nich mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt domowych, np. psa czy kota.

Domowe i skuteczne sposoby na kreta

Szykując się do walki z kretem, należy zacząć od nieinwazyjnych metod. Dlaczego? Przede wszystkim jest to zwierzę, które robi dużo dobrego: spulchnia i napowietrza ziemię oraz zjada niebezpieczne dla roślin szkodniki. Co więcej, jest on objęty częściową ochroną. Nie można go umyślnie płoszyć i niepokoić, przepis ten jednak nie obowiązuje właścicieli prywatnych działek.