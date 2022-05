Jak pozbyć się muszek owocówek w kuchni? Zobacz 5 niezawodnych sposobów

Muszki owocówki – co to jest?

Muszki owocówki – co to jest?

Oficjalna nazwa owada znanego jako muszka owocówka to wywilżna karłowata (drosophila melanogaster). Inną przyjętą nazwą jest octówka lub wywilżnia. Nazwa powstała od owoców na których siadają muszki szukając pożywienia. Owady żywią się drożdżami, które fermentują na dojrzałych owocach. Muszka owocówka osiąga wielkość około 3 milimetrów i należy do gatunku bezkręgowców. Muszki owocowe na co dzień spotykane są przy:

Dlaczego warto się ich pozbyć? Muszki po tym, jak się nakarmią, składają jaja na owocach. Jest to niehigieniczne, gdyż przenoszą one bakterie. Muszki owocowe, tak jak muchy latają po śmietnikach, szukając owoców. Takie brudne owady siadają na jedzeniu w naszych kuchniach. Ciekawostką jest, że muszka owocówka w ramach eksperymentu naukowego jako pierwsza została wysłana w locie balonowym do górnych warstw atmosfery. Odbyło się to 1952 roku.