Jak przejść przez rondo Kaponiera z wózkiem? Sprawdziliśmy

Czasami - między jednym przejściem a drugim - trzeba pokonać nawet kilometr.

Na przykład, żeby z wózkiem przejść od mostu Uniwersyteckiego do Bałtyku, który znajduje się przy ul. Roosevelta 22 (czyli dokładnie naprzeciwko), można albo zjechać windą pod rondo, przejść do kolejnej windy i już za niecałe 2 minuty - pokonując 70 metrów - być przy Bałtyku.

Natomiast jeśli nie działa chociaż jedna z tych dwóch wind, to najbezpieczniej jest znaleźć najbliższe przejście dla pieszych. Znajduje się ono aż przy moście Dworcowym. To oznacza, że trzeba przejść do niego około 400 metrów i zawrócić po drugiej stronie ulicy - co daje nam kolejne 500 metrów spaceru. Czyli w sumie prawie dodatkowy kilometr drogi.

W tym czasie przejście jezdnią przez rondo to niecałe 100 metrów, a na ścieżkę rowerową bez przeszkód można się dostać. I taki „skrót”, jaki zastosowały m.in. matki z dziećmi w wózkach, coraz częściej jest wykorzystywany.