Jak przygotować się do kredytu hipotecznego? Pamiętaj o spełnieniu tych wymogów, inaczej bank odrzuci wniosek Bartłomiej Ciepielewski

Zdolność kredytowa ma kluczowy wpływ na decyzję banku ws. przyznania kredytu hipotecznego wirestock / Freepik

Uzyskanie kredytu hipotecznego nadal nie jest proste, ze względu na wysokie stopy procentowe oraz inflację. Eksperci przewidują, że wkrótce sytuacja się poprawi, ale na przełom nie ma co liczyć. Zanim udamy się do banku, warto zatem odpowiednio się przygotować, by zwiększyć swoje szanse na pozyskanie pieniędzy bez ryzyka. O czym powinniśmy pamiętać, starając się o kredyt mieszkaniowy?