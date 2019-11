Jak segregować odpady?

Przed blokami i kamienicami od dawna stoją kolorowe kontenery na śmieci, które ułatwiają ich klasyfikację i późniejsze sortowanie. Barwa pojemnika określa, jaki rodzaj odpadów może się w nich znaleźć. Wszystkie śmieci, które nie podlegają segregacji, trafiają do czarnego kontenera.

Są grupy odpadów, których nie można wrzucić do żadnego pojemnika (gabaryty, leki, baterie i inne odpady niebezpieczne). Z takimi śmieciami najlepiej przyjechać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Ich lokalizacje to:

· ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, Poznań

· ul. Wrzesińska 12, Poznań

· ul. Meteorytowa 1, Suchy Las

Wszelkie informacje na temat segregacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej GOAP - https://www.goap.org.pl/edukacja/jak-segregowa%C4%87 oraz w nowej aplikacji Wywozik.