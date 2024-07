Jak skutecznie chronić się przed oszustwami finansowymi?

Przestępcy stosują różnorodne metody, aby wyłudzić dane i ukraść pieniądze. Według raportu „Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta”, aż 42% badanych spotkało się z próbą takiego ataku.

Złodzieje często korzystają z techniki zwanej phishingiem. Polega ona na wyłudzaniu danych osobowych, podszywając się pod policjanta, pracownika banku czy urzędnika – tłumaczy Agnieszka Szymańska, ekspertka Intrum. - Następnie podejmowane są próby nakłonienia ofiary do podania np. danych karty bankowej. Inną formą tego działania jest wysyłanie wiadomości SMS lub e-maili z linkiem lub załącznikiem, które zawierają złośliwe oprogramowanie lub przekierowują na fałszywą stronę. Na niej ofiara, myśląc, że np. loguje się do banku, przekazuje swoje dane. Popularnymi przykładami tego typu oszustw, z którymi można spotkać się na co dzień, są dopłata do paczki albo do rachunku za media. Każdy z nas powinien więc zachować wzmożoną czujność.