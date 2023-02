Jak spalić jednego pączka? Oto podpowiedzi na Tłusty Czwartek!

Kiedy przypada Tłusty Czwartek w 2023 roku?

Tłusty Czwartek to jedno ze świąt ruchomych. Jego data uzależniona jest od Wielkanocy, z tego też powodu, podobnie jak święta wielkanocne, przypada co roku w inny dzień. Najczęściej jednak w lutym. W tym roku Tłusty Czwartek przypada 16 lutego.

Ile kalorii ma pączek?

Pączek pączkowi nierówny. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego słodkiego wypieku. Różnią się one wieloma rzeczami. Choćby tym, czy był on wypiekany w piekarniku, czy jednak smażony w głębokim tłuszczu.

Średniej wielkości tradycyjny pączek waży około 70 gramów i zawiera między 270 a 300 kalorii. Popularne donuty z polewą to około 300 kalorii, gniazdko z lukrem to przeciętnie 225 kalorii, a pięć sztuk mini pączków to za to 206 kalorii. Warto też dodać, że 100 gram faworki dostarczy aż 511 kalorii.