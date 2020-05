Jak spędzić w weekend w Poznaniu i okolicach? Możliwości jest wiele

Ogromną popularnością w czasie pandemii koronawirusa stały się ogródki działkowe. Ci, którzy są ich szczęśliwymi posiadaczami ROD, wolny czas spędzają, pieląc ogródki, sadząc marchewki, pielęgnując swoje kwiaty i obserwując drzewka owocowe.

Inni natomiast czas starają się maksymalnie spędzić na łonie przyrody w ogólnodostępnych miejscach. Dzięki nowej atrakcji Poznania w każdy weekend tłumy odwiedzają poznański Antoninek, by wybrać się na spacer w koronie drzew. To druga taka leśna atrakcja po wieży widokowej na Szachtach. Wieża to z kolei jedno z niewielu miejsc, z których można zobaczyć panoramę Poznania, a jednocześnie obserwować najbliższą przyrodę. Straż miejska pilnuje jednak, by przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także nie parkować pod oknami mieszkańców.