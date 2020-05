Jak w tym roku będą przebiegać matury i egzaminy ośmioklasisty? Tym razem odbędą się w czerwcu

W wyniku epidemii, egzaminy ósmoklasisty i matury 2020 zostały zaplanowane na czerwiec. Związkowcy spodziewają się wielu trudności logistycznych podczas sprawdzania egzaminów odbywających się w jednym miesiącu. Ponadto, zdaniem przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, część nauczycieli może nie podjąć się sprawdzania prac w tym roku, mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne.

O nowych terminach egzaminu ósmoklasisty i matur 2020 Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej poinformował w piątek, 24 kwietnia. Według nowego harmonogramu, 8 czerwca rozpoczną się matury, a w dniach 18-20 czerwca absolwenci podstawówek przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowy harmonogram egzaminów 2020 dostępny jest tutaj: Matura 2020 - Terminy: egzaminy szkolne odbędą się w czerwcu. Sprawdź harmonogram egzaminów ósmoklasisty i maturalnych? "Sprawdzanie egzaminów 2020 to duże wyzwanie" W tym roku obydwa egzaminy wyjątkowo odbędą się w jednym miesiącu. Zdaniem związkowców może to spowodować trudności przy sprawdzaniu tegorocznych prac. - Z reguły egzamin ósmoklasisty odbywał się w kwietniu, a matury w maju. W tym roku jednak obydwa egzaminy zaplanowane są na ten sam miesiąc. W kwestii sprawdzania tych prac, to duże wyzwanie organizacyjne, które może wpłynąć na przebieg sprawdzania. Często ci sami egzaminatorzy mają uprawnienia do sprawdzania zarówno prac ósmoklasistów, jak i matur, a więc jedna grupa osób będzie musiała w czerwcu sprawdzić wszystkie egzaminy - tłumaczy Magdalena Kaszulanic, rzecznik prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Inne zdanie na ten temat ma Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - To, że egzaminy odbędą się w jednym miesiącu nie będzie miało raczej negatywnego wpływu na przebieg sprawdzania. Oczywiście z jednej strony, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne jesteśmy w trudniejszej sytuacji niż w latach poprzednich, ale z drugiej strony, w tym roku egzaminy będą mogły być sprawdzane nie tylko w weekendy, ale także w dni powszednie, ponieważ to będą już wakacje, a więc będzie taka możliwość. Myślę, że może to usprawnić proces sprawdzania - wyjaśnia.

- Ponadto, dzięki temu, że szkoły będą zamknięte, będzie więcej sal do dyspozycji, co umożliwi organizowanie pracy mniejszej liczbie egzaminatorów w jednym pomieszczeniu i zachowanie bezpiecznych odległości - dodaje. Zobacz także: Szkoły zamknięte na dłużej, egzaminy przełożone. Czy egzamin ósmoklasisty powinien zostać odwołany? Związkowcy proponują konkurs świadectw

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewniają, że zarówno egzaminy, jak i praca przy ich sprawdzaniu zostaną przeprowadzone przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa. W przypadku organizacji egzaminów wytyczne związane z bezpieczeństwem nie zostały jednak jeszcze podane. Czytaj tutaj: Matura 2020: Czy uczniowie będą pisali egzaminy w maseczkach i rękawiczkach? Szkoły w Poznaniu przygotowują się do organizowania matur Podobnie jest w przypadku sprawdzania matur i egzaminów ósmoklasisty. Egzaminatorzy nie znają jeszcze zasad bezpieczeństwa, które miałyby obowiązywać podczas ich pracy. - Jak dotąd nie znamy zasad bezpieczeństwa, które miałyby obowiązywać w czasie sprawdzania egzaminów. Czekamy na wytyczne ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mamy nadzieje, że zostaną one podane z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie tak jak w przypadku otwarcia przedszkoli - na kilka dni wcześniej - podkreśla Magdalena Kaszulanis.

Marcin Smolik zaznacza, że nie ma planów, by egzaminatorzy pracowali w maseczkach, ale szczegółowe wytyczne nie są jeszcze określone. - Pracujemy nad wytycznymi związanymi z bezpieczeństwem zarówno podczas egzaminów, jak i podczas ich sprawdzania. Nie zakładamy, że będzie konieczność siedzenia w sali z zakrytymi ustami, czy w rękawiczkach, ale to będziemy jeszcze uzgadniali z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przyznaje dyrektor CKE. Nauczyciele nie będą chcieli sprawdzać egzaminów? Do sprawdzenia egzaminów ósmoklasisty potrzebnych jest około 10 tys. osób, natomiast do sprawdzania matur - około 25 tys. osób. W czasie sprawdzania prac uczniów na jednej sali przebywa około dwudziestu egzaminatorów. MEN nie wydało jeszcze decyzji o tym, jak miałoby to wyglądać w tym roku, a to - jak twierdzi rzeczniczka ZNP - może wpłynąć także na braki kadrowe. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, nie wszyscy egzaminatorzy mogą zdecydować się na podjęcia pracy przy sprawdzaniu egzaminów.

- Nie mamy też pewności, czy wszyscy egzaminatorzy wezmą udział w sprawdzaniu. Mamy sygnały, że boją się oni ze względu na pandemię. Egzaminatorzy sami zgłaszają się do tej pracy. Jeżeli zostanie ona zorganizowana tak, jak było to dotychczas, czyli po kilkadziesiąt osób w jednej sali, to wielu z nich może nie podjąć się sprawdzania. Już teraz spora grupa osób boi się takiego rozwiązania i waha się nad zgłoszeniem do pracy jako egzaminator - mówi Magdalena Kaszulanis.

