Jak wyglądają polskie cmentarze dla zwierząt? GALERIA

Festyn dla przytuliska w Przyborówku w OFF Garbary [ZDJĘCIA]

Do przytuliska w Przyborówku/Ruścu bezdomne zwierzęta trafiają z różnych powodów. Jedne są "nieudanymi prezentami", inne to ofiary ludzkiego okrucieństwa. W niedzielę w OFF Garbary odbył się festyn, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz tych bezdomnych zwierząt.