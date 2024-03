Jak wyglądał dzisiejszy protest rolników? Zablokowane drogi, trumna i incydent przed urzędem. Policja: Było spokojnie. Karol Pomeranek

W poniedziałek 11 marca na terenie Wielkopolski rolnicy protestowali w blisko 20 miejscach. Choć drogi są już w większości przejezdne, to nie koniec wielkiego protestu. Według zapowiedzi dzisiejsze wystąpienia to preludium do tego, co czeka nas w Wielkopolsce 20 marca