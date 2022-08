Jak wyglądała kuchnia w PRL-u? Prodiż, boazeria i talerze z Włocławka to nie wszystko. Zobacz wnętrza kuchni jak u mamy i babci

Polityka a dostępność asortymentu do kuchni

Po II wojnie światowej polskie gospodynie czerpały wiedzę na temat gotowania z książki „Kuchnia polska”. Za umieszczone w niej przepisy odpowiadała Helena Kulzowa–Haliczkowa. Była to polska gospodyni domowa o ormiańskich korzeniach i nauczycielka w ramach zajęć z gospodarstwa domowego. Warto dodać, że „Kuchnia polska” była pracą zbiorową, pod którą jako głównego autora podpisano prof. Stanisława Bergera, pracownika Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. On napisał wstęp i zebrał w całość przepisy i porady dostarczone przez swoją koleżankę po fachu. To w tej książce po raz pierwszy pojawia się sugestia, jak powinna wyglądać dobrze urządzona kuchnia.