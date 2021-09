Jak zabezpieczyć zwierzę przed śmiercią opiekuna? Pies i kot w testamencie

Formalnie zwierzę nie jest rzeczą, ale wg ustawy z 1997 roku o ochronie praw zwierząt, w stosunku do nich stosuje się przepisy dotyczące rzeczy, więc w zakresie prawa cywilnego zwierzę to jest rzecz. Można więc je kupić i sprzedać, a co za tym idzie — również dziedziczyć. Nie ma jednak formalnego sposobu, który zobowiązywałby ewentualnego spadkobiercę do odpowiedniej opieki nad nim.

- Można w testamencie zobowiązać spadkobiercę, by ten podjął określone działania w stosunku do zwierzęcia, czyli albo umieścić go w konkretnym miejscu lub przekazał wskazanej osobie - informuje adwokat Krzysztof Szczepański.