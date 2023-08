Jak zachować się, gdy nadjeżdża pojazd uprzywilejowany?

Jak się zachować?

Przede wszystkim trzeba zachować spokój i spojrzeć w lusterka. Wiele osób bezmyślnie naciska hamulec, co uniemożliwia przejazd pojazdu uprzywilejowanego. Oczywiście obowiązek pierwszeństwa pojazdów uprzywilejowanych spoczywa nie tylko na kierowcach, ale na wszystkich uczestników ruchu drogowego, także pieszych i rowerzystach. Piesi nie powinni przechodzić przez przejście dla pieszych. W takich przypadkach kierowcy mogą przejechać nawet linię zatrzymania się przy czerwonym świetle na sygnalizacji. Co prawda prawo tego nie precyzuje, jednak jest to społecznie akceptowane. Wszystko po to, by umożliwić przejazd.