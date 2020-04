Jak założyć profil na PUE w okresie epidemii koronawirusa? Instrukcja krok po kroku jak najszybciej złożyć wniosek do ZUS

Założenie konta na portalu Platformy Usług Elektronicznych - PUE ZUS - ułatwi nam życie nie tylko w czasie epidemii koronawirusa PIXABAY

Nie ma wątpliwości, że obecnie najbezpieczniej i najszybciej jest składać wniosek do ZUS drogą elektroniczną. Jednak przekazać go można tylko za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych – PUE ZUS. Jak to zrobić? Przygotowaliśmy szczegółową instrukcję!