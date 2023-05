Jak zostać rodziną zastępczą w Poznaniu? Rusza bardzo ważna akcja

W Poznaniu brakuje rodzin zastępczych

Dzieci i nastolatki, jak przekazuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), trafiają do rodzin zastępczych z różnych powodów. Brakuje im odpowiedniej opieki, wsparcia czy poczucia bezpieczeństwa. W niektórych rodzinach pojawia się przemoc i nałogi. Kandydaci na rodziny zastępcze są więc stale potrzebni, bo wielu nieletnich czeka na bezpieczny dom w pieczy zastępczej, gdzie muszą przebywać do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej.

– Rodzicielstwo to nie lada wyzwanie, a pełnienie funkcji rodziny zastępczej to z pewnością wielka i odpowiedzialna misja. Wymaga empatii, dużych pokładów cierpliwości, a także poświęcenia czasu i uwagi

– mówi Izabela Najdek, zastępca dyrektora PCPR w Poznaniu, która podkreśla, że życie w rodzinie zastępczej to szansa na lepszy start w dorosłość.

W ramach kampanii informacyjnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu rozpoczyna obchody Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego. Pracownicy PCPR w Poznaniu odwiedzą wszystkie gminy powiatu poznańskiego, by promować pieczę zastępczą. Spotkania będą doskonałą okazją, by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, udzielić fachowych informacji i zachęcić do tej formy opieki nad dziećmi. Spotkania rozpoczynają się 29 maja, a skończą 2 czerwca.