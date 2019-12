Świąt bez choinki, nie wyobraża sobie chyba nikt. Tylko nieliczni zadowalają się gałęziami w wazonie lub stroikami. Nic nie zastąpi prawdziwego drzewka i jego zapachu lasu. To jeden z niezapomnianych świątecznych zapachów, na który czekamy cały rok. Z punktu widzenia ochrony przyrody, kupując takie choinki nie wyrządzamy środowisku żadnej szkody, bo rosną one na specjalnych plantacjach. Jakie drzewko wybrać? -----------> Czytaj także: Boże Narodzenie: Co robić, by choinka stała w naszym domu jak najdłużej?

123RF