Jaka zupa na święta? Najlepsze przepisy na tradycyjne zupy wigilijne z całej Polski! Wśród nich migdałowa, śledziowa i z piernika Weronika Błaszczyk

Jeśli co roku podczas kolacji wigilijnej na stole pojawia się zupa grzybowa lub barszcz czerwony, to najwyższa pora spróbować czegoś zupełnie innego! Poznaj najlepsze przepisy na zupy wigilijne w całej Polsce ---> Tomasz Hołod/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (12 zdjęć)

Zupa migdałowa, śledziowa lub zupa z piernika. Jeśli takie pyszności są dla ciebie obce, to oznacza, że najwyższa pora spróbować podczas wigilijnej kolacji czegoś zupełnie nowego. W każdym regionie Polski przygotowuje się inne pierwsze danie. W wielu domach jest to albo barszcz czerwony, albo zupa grzybowa, jednak propozycji jest znacznie więcej. Jakie pierwsze danie podczas kolacji 24 grudnia je się w różnych regionach Polski? Sprawdź naszą galerię, by poznać najlepsze przepisy na zupy świąteczne!