Jakie materialne ślady Bożego Narodzenia zachowały się do dziś?

Faktem istnienia opisanych poniżej relikwii Bożego Narodzenia, niektórzy mogą poczuć się ogromnie zaskoczeni. Wielu z nas bowiem, nawet nie podejrzewa, iż którakolwiek z wymienionych tu rzeczy, mogła przetrwać do naszych czasów. Tymczasem oficjalny kult niektórych zaprezentowanych w tekście pamiątek Bożego Narodzenia i dzieciństwa Jezusa, trwa, niemal nieprzerwanie, już od dwóch tysiącleci…

Święta kołyska

Sacra Culla czyli z włoskiego Święta Kołyska – znana też jako – łacińska Cunabulum Domini – Kolebka Pana – spoczywała sobie spokojnie w Rzymie blisko trzynaście wieków. Rzec by można, iż spoczywała tak spokojnie, że kiedy w 2007 roku światową prasę obiegła wiadomość, iż deseczki z betlejemskiego żłobka wymagają natychmiastowej konserwacji, miliony chrześcijan z całego świata osłupiały ze zdumienia słysząc, iż niemy świadek Bożego Narodzenia w ogóle istnieje. Szczątki żłóbka są w bardzo niedobrym stanie – grzmiał w mediach ks. Franco Gualdrini prefekt zakrystii bazyliki Santa Maria Maggiore, a specjalna komisja ds. konserwacji relikwii, nie tylko niezwłocznie się zebrała, ale i błyskawicznie przygotowała program ratowania niezwykłych deseczek z Betlejem. Najsłynniejsza relikwia Bożego Narodzenia składa się z pięciu drewnianych listew, zwanych pieszczotliwie w Polsce: deszczułkami. Długość pierwszej i najdłuższej z nich wynosi 80 cm, wszystkie cztery pozostałe natomiast są dokładnie o 10 cm krótsze i mierzą po 70 cm. Przeprowadzone przy okazji wspomnianej konserwacji relikwii badania wykazały, iż deszczułki wykonane są z drzewa klonowego, pochodzenia palestyńskiego i liczą sobie około 2000 lat.

Grota Narodzenia

Jak to się stało, że relikwie żłobka zachowały się do dzisiaj? Kto i kiedy zabrał je ze skalnej groty, która rzekomo pełniła funkcję stajni? Czy zrobił to któryś z pasterzy oddających pokłon Nowonarodzonemu Królowi, gdy Święta Rodzina wróciła do Nazaretu? A może uczynili to mieszkańcy Betlejem? Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, słynna, niemiecka mistyczka, w oparciu o wizje której, Mel Gibson nakręcił głośny film Pasja, twierdziła, iż duża część mieszkańców Betlejem uwierzyła w narodziny Zbawiciela kiedy w miasteczku pojawili się Mędrcy ze Wschodu. W opisach jej wizji, czytamy, że Mędrcy przybyli do Judei ze spektakularnym orszakiem. Mieszkańcy miateczka nie mogli więc ich nie zauważyć, czy choćby o nich nie usłyszeć. Gdy zorientowali się, że bogaci przybysze przybyli do ich miasta tylko po to by oddać pokłon dziecku przypadkowo urodzonemu w ich mieście, uznali, że noworodek musiał być tym Mesjaszem, którego zapowiadali prorocy. W zapisach wizji bł. Katarzyny czytamy również, że także betlejemczycy po wyjeździe Trzech Króli nawiedzali Świętą Rodzinę i oddawali cześć Jezusowi. Tak więc może to któryś z poruszonych mieszkańców Betlejem zachował żłobek dla potomności? Możliwości jest wiele. Jednak co rzeczywiście działo się z Sacra Culla między I a III wiekiem po Chrystusie, niestety nie wiemy. Wiemy natomiast, że w III stuleciu sam Orygenes napisał o Kołysce Pana w swym traktacie Przeciw Celsusowi, w taki oto sposób: Do dzisiaj istnieje w Betlejem grota, w której się narodził [Jezus – przyp. autorki]; a w grocie żłóbek, do którego został położony, owinięty w pieluszki. Rzeczy te zgadzają się z historią Jego narodzin opisaną przez Ewangelie. Zwróćmy uwagę, na jeden szczegół. My znamy Sacra Culla tylko jako jej fragment, składający się z pięciu deseczek. Orygenes zaś używa pojęcia żłobek. Możemy więc domniemywać, że jeszcze w III stuleciu – Kolebka Pana stanowiła całość.

A jeśli stajenka była izbą?

Nim przyjrzymy się dziejom naszej Cunabulum Domini, zatrzymajmy się na moment przy miejscu, w którym stała, a więc samej stajence. Otóż, jeśli wczytamy się dokładnie w słowa Ewangelii opisujących Boże Narodzenie, ze zdziwieniem skonstatujemy, iż żadna z nich, ani słowem nie wspomina o tym, że Chrystus narodził się w stajni. Żaden z ewangelistów nie pisze też o szopce. Święty Łukasz, który poświęca dzieciństwu Chrystusa najwięcej uwagi, nie wypowiada ani jednego słowa o miejscu w którym urodził się Jezus. Stwierdza jedynie, że Maryja będąc w Betlejem: porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dalej, czytamy w Łukaszowej ewangelii, że Anioł Pański nakazał pasterzom by udali się do Betlejem, gdzie znajdą Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Tak więc, również sam Boski Posłaniec nie zdradził, gdzie ów żłób miałby się znajdować. Pasterze udali się „tam” z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. Łukasz powtarza określenie w żłobie, milcząc wciąż o miejscu, w którym ów żłób miałby stać. Ale czy to nie oczywiste, że żłób stoi zazwyczaj w stajni? Ewentualnie w jakiejś obórce? Teoretycznie oczywiste, a w każdym razie wysoce prawdopodobne. Tyle tylko, że zapis, który odnosi się do Bożego Narodzenia, a który znajdujemy w Ewangelii według św. Mateusza cały ten ciąg logiczny wydaje się burzyć. Otóż święty Mateusz, we fragmencie dotyczącym przybycia do nowonarodzonego Jezusa Trzech Króli pisze, że Mędrcy: weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją. Wszyscy jesteśmy tak bardzo zrośnięci z wielowiekową, ludową tradycją stajenki jako scenerii narodzin Chrystusa, że po pierwsze, słuchając ewangelii o Trzech Królach, w ogóle nie zwracamy uwagi na słowa weszli do domu, po drugie zaś, kiedy przypadkiem jednak je zauważymy, mamy zazwyczaj ochotę zawołać: a cóż to za herezja?! Do jakiego domu?! Któż trzymałby żłób w domu?! Rzeczywiście, nikt z zasady żłobu w domu nie stawia. Jednak w tym kontekście sytuacja rysuje się dość wyjątkowo. Przyzwyczailiśmy się do myśli, że Świętej Rodziny nie chciano przyjąć w żadnej z betlejemskich gospód z powodu zwykłej, ludzkiej niechęci i znieczulicy. Tymczasem, zapominamy, że tamtego wieczoru Betlejem przeżywało najazd przybyszów, którzy tak jak Józef z Maryją przybyli do tego by miasteczka z powodu spisu ludności. Betlejemskie gospody były najprawdopodobniej przepełnione i sformułowanie: nie było dla nich miejsca w gospodzie, wiązać się mogło z tą właśnie sytuacją. Zapchane gospody, nawet jeśli zdołałyby przyjąć w swe mury, na siłę, jeszcze dwójkę nazarejczyków, nie były z pewnością odpowiednim miejscem dla kobiety, która za chwilę miała wydać na świat dziecko, ani dla samego dziecka. Uczeni bibliści wyjaśniają, iż Chrystus przyszedł na świat najprawdopodobniej w pomieszczeniu, które było częścią jakiegoś domostwa. Izbą, będącą integralną częścią domu, jednak bardzo ubogą i pozbawioną wszelkich wygód. Nie użytkowaną. Taką, którą dopiero należałoby urządzić. Ta interpretacja tekstu pozostaje w pełnej spójności z mateuszowym przekazem mówiącym o tym, jak Mędrcy ze Wschodu weszli do domu. Pamiętajmy, że palestyńskie domy w czasach Chrystusa nie miały wiele wspólnego z domami do jakich my przywykliśmy. Bardzo często izbami domowymi stawały się groty skalne, naturalne, albo specjalnie wykute. Zresztą nawet dom Świętej Rodziny w Nazarecie wyglądał właśnie w taki sposób: do skalnej groty przylegała zbudowana z cegieł dodatkowa izba. (Napisałam o niej szczegółowo w książce pt. Na tropach biblijnych tajemnic). Tak więc Grota Mleczna (nazwana tak w związku z tym, iż Maryja karmiła w niej swym mlekiem maleńkiego Jezusa) wcale nie musiała pełnić funkcji stajni czy obórki. Mogła być zwyczajną opustoszałą izbą. Natomiast żłób, w którym Maryja miała położyć Dzieciątko, znalazł się prawdopodobnie w grocie głównie z tego powodu, że swoim kształtem przypominał kołyskę. Zapewniał dziecku bezpieczeństwo, był stabilny i miał ściany, które mogły chronić noworodka przed zimnem, przeciągami, czy ewentualnym upadkiem na ziemię. W tamtych okolicznościach trudno było pewnie Józefowi znaleźć coś lepszego niż żłób właśnie.

Dom, w którym Mędrcy oddali pokłon