Jakie prezenty kupić na mikołajki w przedszkolu? Te upominki na pewno wywołają dziecięcą radość! Małgorzata Meszczyńska

Jaki prezent dla przedszkolaka na mikołajki? Co kupić dzieciom w przedszkolu? Jaki upominek ucieszy kilkulatka? Wielu rodziców zastanawia się, co warto podarować 4-latkowi na mikołajki, a co kupić od Mikołaja 6-latkowi. Na jakie niespodzianki czekają 5-latki? Mikołajkowe upominki dla dzieci w przedszkolu to nie lada wyzwanie. Podpowiadamy, jak przygotować niedrogie, ale atrakcyjne prezenty mikołajkowe dla młodszych dzieci.