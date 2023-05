Jakie są zawody przyszłości? Specjaliści związani ze sztuczną inteligencją poszukiwani na rynku pracy

Sztuczna inteligencja (ang. Artifical Intelligence – AI) już wkrótce zacznie przekształcać rynek pracy, przez co niektóre zawody znikną lub zmienią się w wyniku postępującej robotyzacji oraz automatyzacji. Z drugiej strony na rynku pracy pojawią się nowe stanowiska i możliwości, dlatego już teraz warto się na to przygotować. Jakie są zawody przyszłości i ile zarobimy, pracując w branży AI?

Sztuczna inteligencja już nam towarzyszy w codziennym życiu

Sztuczna inteligencja nadal nie ma jednej, uniwersalnej definicji, lecz najczęściej rozumiana jest jako dziedzina wiedzy obejmująca m.in. robotykę, sieci neuronowe, tworzenie zachowań inteligentnych, a także programów komputerowych, które symulują te zachowania. Co ciekawe, ta błyskawicznie rozwijająca się technologia już teraz stanowi element naszej codzienności, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. AI pomaga nam nie tylko podczas korzystania z Chatbota GPT czy generatora obrazów DALLE-2. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji towarzyszą nam przy robieniu zakupów, szukaniu biletów na wakacje czy przeglądaniu serwisów streamingowych. Czy wkrótce roboty zastąpią nas na rynku pracy? Wszystko wskazuje na to, że AI przyczyni się do zlikwidowania niektórych zawodów, dlatego zarówno maturzyści i osoby wkraczające na rynek pracy, jak i doświadczeni pracownicy, powinni do tego odpowiednio się przygotować. Sztuczna inteligencja może bowiem przyczynić się do powstania wielu nowych profesji, a także zwiększenia popytu na te, które do tej pory postrzegano jako niszowe.

– Wybór zawodu, który będzie nie tylko satysfakcjonujący, ale też wyznaczy interesującą ścieżkę rozwoju na lata, z pewnością nie jest prosty w tak dynamicznie zmieniających się okolicznościach – uważa Grzegorz Kapusta, dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego biura Snowflake. – Jako praktyk z wieloletnim stażem gorąco zachęcam osoby stojące przed wyborem ścieżki kariery do wzięcia pod uwagę profesji, które będą wspierały rozwój innowacyjnych technologii z obszaru sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i chmury obliczeniowej. Za tymi hasłami kryje się wiele interesujących zawodów – co ważne, nie tylko dla umysłów ścisłych – w których praca może być początkiem wspaniałej przygody z kształtowaniem technologii, które mają wpływ na życie każdego z nas – dodaje Grzegorz Kapusta.

Zawody przyszłości – gdzie warto szukać pracy?

Na rynku pracy już teraz można wyróżnić wiele perspektywicznych zawodów, które zapewnią nam stabilne zatrudnianie oraz atrakcyjne zarobki. W branży związanej z AI zarobimy obecnie od 15 do 35 tys. złotych, choć niewykluczone, że wkrótce pensje specjalistów będą jeszcze wyższe. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zawodów przyszłości, opracowane przez ekspertów z firmy Snowflake, oferującej autorską Chmurę Danych, która pozwala organizacjom aktywnie zagospodarować swoje dane.

AI Engineer to specjalista pracujący z sieciami neuronowymi oraz Machine Learning w celu zaprojektowania aplikacji wykorzystującej sztuczną inteligencję, wykrywaniem błędów w programie, a także wdrażaniem gotowego modelu u klienta. To właśnie programiści AI tworzą zaawansowane modele uczenia maszynowego i modele neurolingwistyczne w taki sposób, by działały prawidłowo oraz sprawiają, że sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej inteligentna. Osoby na stanowisku AI/ML Engineera zarabiają od 25 do 35 tys. złotych miesięcznie. Data Scientist to także zawód przyszłości, którym warto się zainteresować. Osoba na tym stanowisku zajmuje się zebraniem, przetworzeniem i zwizualizowaniem danych, które potem zostaną wykorzystane przez AI Engineera do stworzenia programu. Specjaliści zajmujący się danymi wykorzystując modele matematyczne i statystyczne, pozyskują z danych cenne wnioski, dzięki którym możliwe będzie wytrenowanie nowych modeli AI lub rozwoju tych istniejących. Doświadczony Data Scientist zarobi od 25 do 30 tysięcy złotych miesięcznie.

Prompt Engineering czyli inżynieria podpowiedzi zdaniem wielu ekspertów będzie jednym z najważniejszych zawodów przyszłości. Wiąże się to z powstaniem dużych modeli językowych (ang. Large Language Models - LLM) takich jak GhatGPT. LLM służy do generowania tekstów, udzielania wskazówek czy odpowiadania na pytania. Jak podkreślają eksperci Snowflake, „ten model AI ma na celu generowanie nowych tekstów, odpowiadanie na pytania lub tworzenie podpowiedzi i wskazówek. Aplikacja wykorzystuje algorytmy, które umożliwiają interakcję ze sztuczną inteligencją. Użytkownicy nawiązują z nią kontakt za pomocą promptów, czyli krótkich zapytań, które służą jako bodziec dla algorytmów, aby GPT mógł wygenerować odpowiedź”. Prompt Engineer to zatem osoba, która zajmuje się optymalizacją, tworzeniem i dostosowywaniem promptów w celu uzyskania jak najlepszych wyników. Kluczowe w tym zawodzie będą zdolności analityczne, a także umiejętność współpracy z programami takimi jak YouChat lub ChatGPT. Zarobki na tym stanowisku to minimum 10 tys. złotych miesięcznie.

Research Scientist

to zawód, który w najbliższych latach także będzie cieszył się dużym zapotrzebowaniem. Osoba pracująca na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozwój technik uczenia maszynowego oraz przetwarzanie języka naturalnego poprzez śledzenie najnowszych osiągnięć w branży, a także współtworzenie nowych modeli sztucznej inteligencji. Praca na tym stanowisku będzie odpowiednia dla kogoś, kto na bieżąco śledzi nowinki technologiczne, a także cechuje się kreatywnością, co umożliwi tworzenie rozwiązań, które sprawdzą się na wielką skalę. Research Scientis zarobi obecnie od 15 do 25 tysięcy złotych, zależnie od zdobytego doświadczenia. Cloud Engineer to także stanowisko, które może okazać się strzałem w dziesiątkę przy poszukiwaniu pracy. Coraz więcej firm inwestuje bowiem w technologie chmurowe, przez co już teraz w Polsce brakuje około 20 tys. specjalistów w tej dziedzinie IT. Jak wyjaśniają eksperci Snowflakes, cloud engineer to „informatyk, który jest odpowiedzialny za tworzenie i obsługę chmury od strony technologicznej.

Osoba na tym stanowisku projektuje chmurę i zarządza nią, a od jej pracy zależy prawidłowe działanie całych systemów i aplikacji, których dane zapisane są właśnie w chmurze”. Początkujący Cloud Engineer zarobi około 10 tys. złotych, natomiast najlepsi specjaliści mogą liczyć nawet na 35-40 tys. złotych.

Big Data Engineer to kolejny w zestawieniu zawód, który może okazać się kluczowy dla rozwoju uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Specjaliści w tym zakresie zajmują się analizą i przetwarzaniem zbiorów informacji. Co więcej, ich zadaniem jest także budowanie, projektowanie i utrzymanie infrastruktury do przechowywania danych. Zawód ten wymaga zatem wielu lat nauki i sporego doświadczenia w zakresie IT, jednak każdy, kto się na niego zdecyduje, może być pewny stabilnej i dobrze płatnej pracy na wiele lat. Zarobki Big Dana Engineera oscylują obecnie w granicach od 25 do 35 tys. złotych miesięcznie.

Project Manager to zawód znany już od kilku lat, który wkrótce może okazać się wyjątkowo potrzebny. Praca na tym stanowisku będzie dobrym wyborem dla osób, które interesują się technologią oraz mają dużą wiedzę, ale nie lubią lub nie chcą programować. Project Manager powinien cechować się zdolnościami przywódczymi, kreatywnością, a także otwartością. Specjaliści na tym stanowisku muszą być zatem empatyczni, charyzmatyczni i dobrze zorganizowani, gdyż od nich będzie zależało powodzenie projektów w branży IT. Na tym stanowisku zarobimy około 15-25 tys. złotych miesięcznie.

Strefa Biznesu - Jak znaleźć dobrą pracę na wakacje?