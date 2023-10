Jakość powietrza w Poznaniu. Smog w natarciu! Były przekroczenia norm. Jak wypadamy na tle innych aglomeracji?

– Najbardziej dotknięte zanieczyszczeniem powietrza są obszary miejskie w Polsce centralnej i południowej, przy czym szczególnie niepokojące są poziomy PM2.5 na obszarach miejskich w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie. PM2.5 to niebezpieczny drobny pył zawieszony, który jest główną przyczyna chorób układu oddechowego, nerwowego i krążenia, nawet przy krótkiej ekspozycji. WHO zaleca stężenie nie większe niż 5 mikrogramów na metr sześcienny, aby zminimalizować szkody zdrowotne, przy czym w wielu regionach Polski odnotowuje się ponad 19 mikrogramów na metr sześcienny

Cztery stacje na terenie miasta

Przekroczenie norm

Jak przypomina przedstawiciel GIOŚ, w latach 2020-2022, w badaniach poziomu zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w tych miastach uwzględniano: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył zawieszony PM10 i PM2,5, metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10 oraz benzo(a)piren (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10.

– wylicza Maciej Karczyński.

Zapytany o to, które z poznańskich dzielnic mogą pochwalić się najczystszym powietrzem, a które przeciwnie odpowiedział, że jakość powietrza w poszczególnych dzielnicach Poznania jest zróżnicowana i zależy przede wszystkim od stopnia wykorzystania ciepła systemowego.

– Budynki podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wykorzystujące ogrzewanie gazowe, a także duże miejskie obszary zieleni to miejsca o niższych stężeniach zanieczyszczeń powietrza w danym mieście.

Tu sprawdzisz jakość powietrza

Aktualne informacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu, jak i w całej Polsce może sprawdzać na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ, które znajdują się w zakładce „bieżące dane pomiarowe” . Można również skorzystać z aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce” dostępnej na system iOS oraz Android.

Czym wolno palić w kotłowniach indywidualnych?

Jakość paliwa, które zgodnie z przepisami prawa jest dopuszczone do spalania w kotłach i piecach, określają uchwały antysmogowe. Uchwała antysmogowa jest to akt prawa miejscowego skierowany do wszystkich użytkowników źródeł na paliwa, które są na stałe zlokalizowane na terenie Poznania. Treść uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw znajduje się TUTAJ. 29 listopada 2021 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany w ww. przepisach. Treść uchwały zmieniającej nr XXXVI/701/21 jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: bip.umww.pl.