Jałówka przyszła na świat w Szreniawie. Muzeum organizuje konkurs na jej imię. Jest jeden warunek!

Kto może wziąć udział w konkursie?

- Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto prześle propozycję imienia na adres: [email protected] zgodnie z Kartą konkursową z wymaganymi podpisami. W przypadku udziału w Konkursie osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda Rodzica albo Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu - poinformowali przedstawiciele muzeum na Facebooku.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Konkurs trwa do 15 marca 2024 roku, do godziny 15.00. Informacje o konkursie uzyskać można pod numerem telefonu: 61 8107629 wew. 23 lub via e-mail: [email protected]