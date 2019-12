Janusz Dzięcioł zginął w wypadku w Białym Borze pod Grudziądzem [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło po godz. 8.30. Na przejeździe kolejowym w Białym Borze, w pobliżu drogi krajowej nr 55, samochód osobowy wjechał pod pociąg. Autem podróżował tylko kierowca. Zginął na miejscu.

Jak się dowiadujemy, za kierownicą samochodu siedział Janusz Dzięcioł, były poseł, komendant świeckiej straży miejskiej, zwycięzca pierwszej edycji telewizyjnego show "Big Brother". Miał 65 lat.

- To straszna wiadomość. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny. Znaliśmy się bardzo długo, przez wiele lat wspólnie funkcjonowaliśmy w obszarze polityki. Pamiętam go jako bardzo sympatycznego, konkretnego człowieka, który twardo stąpał po ziemi. Ta informacja nadal do mnie nie dociera, jestem w ogromnym szoku. To wielka tragedia - mówi poseł Tomasz Szymański.

Na miejscu pracowały wszystkie służby. Ruch kolejowy na trasie Grudziądz - Toruń nadal jest wstrzymany. Wprowadzono autobusową komunikacje zastępczą.