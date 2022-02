"Jaśkowiak szykuje nam smażalnię w centrum Poznania". Jadwiga Emilewicz krytykuje przebudowę Placu Kolegiackiego

Przebudowa Placu Kolegiackiego wywołuje sporo kontrowersji wśród mieszkańców. Część z nich krytykuje inwestycję, twierdząc, że miasto staje się coraz bardziej zabetonowane i pozbawione zieleni.

Do sprawy odniosła się także Jadwiga Emilewicz.

– W Poznaniu zarządzanym przez prezydenta Jacek Jaśkowiak ze zdumieniem i ubolewaniem zauważam kolejne inwestycje miejskie sprzeczne z europejskimi trendami zazieleniania centrów miast, do których to - co paradoksalne, prezydent Jaśkowiak tak chętnie się odwołuje. Słowa nie idą w parze z czynami. Patrząc na kontrowersyjną przebudowę ul. Święty Marcin czy ostatnie dokonania architektoniczne na Placu Kolegiackim oraz Rynku Łazarskim pozostaje jedynie załamać ręce w geście totalnej rozpaczy