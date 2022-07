Jedno przejście w rejonie ul. Prusa i Dąbrowskiego już odtworzono. Teraz czas na drugie

Przejście na ul. Prusa było przesunięte i częściowo zasłonięte w efekcie prac drogowych na ul. Dąbrowskiego. Piesi przechodzili „na pamięć” w miejscu, gdzie wcześniej były pasy. Konieczność odmalowania pasów – odtworzenia ich – wskazywała rada Osiedla Jeżyce, jak się okazało – skutecznie. Oprócz pasów na ul Prusa odmalowano także linie regulujące ruch rowerowy i wjazdy w ul. Dąbrowskiego.

– Brakuje jednak jednego przejścia dla pieszych, w sąsiedztwie przystanka tramwajowego na ul. Dąbrowskiego, w stronę centrum – mówi Adam Dzionek, zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla Jeżyce. – W efekcie, by przejść przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego - Prusa - Żurawia, trzeba nadłożyć drogi i pokonać trzy przejścia dla pieszych. Na ostatniej sesji Rady Osiedla złożyliśmy wniosek do Prezydenta Miasta Poznania o wyznaczenie przez Miejskiego Inżyniera Ruchu brakującego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Prusa, w celu ułatwienia dojścia do przystanku tramwajowego.