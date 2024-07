Jednorazowe e-papierosy zostają. Ministerstwo Zdrowia zwleka z zakazem

Ministerstwo Zdrowia nie przebierało w słowach mówiąc o jednorazowych e-papierosach i zapowiadało twardy zakaz ich sprzedaży. Używka ta wyrasta na główny problem zdrowotny w polskich szkołach.

„Jeśli chodzi o jednorazowe e-papierosy, to w moim odczuciu jedynie zakaz, i to dosyć twardy, może doprowadzić do sukcesu, bo inaczej producenci będą szukali luk, niedociągnięć w przepisach i to nie spełni swojej roli. Ja jestem za całkowitym zakazem jednorazowych e-papierosów” – mówił wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.