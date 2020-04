Jedzenie, które uszczęśliwia - co jeść, by poprawić sobie humor? Na pewno nie słodycze

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista - czekoladę! Okazuje się jednak, że nie każdą, zaś słodycze dają efekt odwrotny do oczekiwanego - co jest dobrą wiadomością dla osób dbających o linię. Istnieje szereg zdrowych produktów o działaniu redukującym stres i podnoszącym poziom endorfin. Co jeść, by poczuć się lepiej - szczególnie podczas przymusowej, domowej izolacji?

Jedzenie, które uszczęśliwia Jedzenie to nie tylko czynność pozwalająca na przeżycie, ale głęboko zakorzeniony element naszej kultury - nie bez powodu. Okazuje się, że to właśnie praca jelit wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Jelita mają z mózgiem specjalne, bezpośrednie połączenie, którym informują go o naszym „życiu wewnętrznym" – Magdalena Rybner, specjalistka medycyny rodzinnej. źródło: Zwierciadło Oznacza to, że impulsy z jelit trafiające do kilku obszarów naszego mózgu za pomocą nerwu błędnego bezpośrednio wpływają na jego pracę, szczególnie w zakresie odczuwanych emocji, motywacji i procesów zapamiętywania. Powiązanie psychiki z pracą jelit łatwo zaobserwować w życiu codziennym. Nie bez powodu silny stres odczuwamy właśnie w brzuchu, jako zupełnie fizyczne doznanie. Jak pisze mikrobiolog Giulia Enders w książce Historia wewnętrzna. Jelita – najbardziej fascynujący organ naszego ciała, jelita to „gigantyczny matrix, który rejestruje nasze życie wewnętrzne i oddziałuje na podświadomość." Nic więc dziwnego, że spożywanie produktów pozytywnie wpływających na pracę jelit może przełożyć się bezpośrednio na nasze poczucie zadowolenia i spokoju. Dodatkowo pewne produkty wspomagają produkcję serotoniny i endorfiny - czyli tzw. hormonów szczęścia. Co zatem jeść, by mieć lepszy humor? Złote zasady dobrego samopoczucia Co jeść, aby czuć się lekko i zdrowo, czyli po prostu dobrze? Kieruj się poniższymi zasadami: Jedz owoce i warzywa sezonowe

Pij dużo wody, odstaw kolorowe napoje

Zadbaj o produkty bogate w witaminy z grupy B

Zamiast słodyczy składających się z cukrów prostych, postaw na gorzką czekoladę

Zamień produkty oparte o białą mąkę na ich pełnoziarniste odpowiedniki