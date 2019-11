Chłodny latem i ciepły zimą - taki jest wymarzony dom każdego inwestora. Bez uciążliwych rachunków za ogrzewanie i bez klimatyzacji. Czy naprawdę można mieć taki dom? Tak pod warunkiem, że jego bryła będzie mieć solidną warstwę termoizolacji.

Eksperci szacują, że blisko 30% ciepła przenika przez ściany. Warto więc zainwestować w ich ochronę. Bardzo ważne są także okna i wentylacja, a jesień to idealna pora na wykonanie termoizolacji. Dom, który ma odpowiednią ochronę cieplną przede wszystkim jest komfortowy w użytkowaniu, zimą wymaga mniejszych nakładów na ogrzewanie, a latem z kolei nie nagrzewa się tak bardzo i tak szybko jak budynek, którego mury nie zostały ocieplone.Możliwości jest bardzo dużo - dom możemy ocieplić styropianem, wełną mineralną, płytami pianki PIR i jeszcze kilkoma innymi materiałami izolacyjnymi. ale zdecydowanie najpopularniejszym materiałem wśród inwestorów jest styropian. Jest lekki, odporny na wodę, posiada świetne właściwości termoizolacyjne i jest bardzo ekonomiczny. W Polsce udział styropianu stosowanego w budownictwie stanowi około 80% spośród wszystkich materiałów izolacyjnych. Ten sposób ocieplania budynków wykonuje się już od ponad 40 lat. Obecnie technologia nazywana jest systemem „ETICS” (skrót od ang. External Thermal Insulation Composite System) i jest świetnym, sprawdzonym rozwiązaniem. Polega na tym, że do ściany zewnętrznej przykleja się płyty styropianowe (czasem oprócz kleju stosuje się kołki). Następnie na płyty nakłada się klej w który wtapia się siatkę z włókna szklanego, a po wyschnięciu należy wykonać gruntowanie i na tak przygotowane podłoże nakłada się tynk.Głównym elementem składowym Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika są płyty styropianowe typu „FASADA” dostępne aż w 7 odmianach. Z kolei najważniejszym parametrem użytkowym styropianu typu „FASADA” są właściwości izolacyjne. λ - lambda, czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Największą popularność w ostatnich latach zyskuje grafitowy styropian Termo Organika TERMONIUM PLUS fasada, którego współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) wynosi 0,031W/mK. Im mniejsza wartość współczynnika lambda tym lepsze właściwości izolacyjne płyt styropianowych, a tym samym lepsza ochrona cieplna budynku przy mniejszej grubości płyt. Przykładowo 20 cm warstwa izolacji wykonana z płyt TERMONIUM PLUS fasada chroni ściany budynku tak samo jak 28 cm warstwa zwykłego styropianu z lambdą 0,045 W/(mK). W przypadku styropianu ważnym parametrem jest również wytrzymałość na rozciąganie (TR). Minimalny poziom to 80 kPa. Materiał z gorszym parametrem wytrzymałości na rozciąganie - TR może się rozerwać przy znacznie mniejszej sile i w konsekwencji odpaść od ściany.Szczególną uwagę trzeba zwrócić na rodzaj tynku. Na rynku dostępne są tynki akrylowe, mineralne, silikonowe i wiele hybryd, jak np. silikonowo - akrylowe czy też silikonowo - silikatowe. Czym się kierować przy jego wyborze? Tynk to ostatnia warstwa elewacji, a zatem musi być estetyczny, ale także wytrzymały, trwały i odporny na porastanie glonami, algami czy mchem. W praktyce nie znajdziemy na rynku tynków całkowicie odpornych na zabrudzenia, podobnie jak w przypadku innych elementów budynku, np. szyb w oknach, wcześniej czy później ulegają stopniowemu zabrudzeniu. Jeśli ocieplenie jest wykonane z płyt styropianowych, to możliwości pod względem wyboru tynku są nieograniczone. Ważne jest także usytuowanie budynku. Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest tynk silikonowy GOLD TO-TSG . Posiada zdolność samooczyszczenia, co sprawia, że brud trudniej się do niego przyczepia, ponieważ powierzchnię ściany czyści deszcz. Takie tynki warto stosować, w szczególności w miejscach o dużym natężeniu ruchu czy znajdujących się w bliskiej odległości od drzew i wysokich krzewów oraz w sąsiedztwie zbiorników wodnych, gdzie może być większa wilgotność powietrza. Tynki silikonowe dłużej zachowują swoje walory.W przypadku ścian zewnętrznych najlepszy sposobem ograniczenia strat jest zastosowanie kompletnego systemu ociepleń, który pochodzi od jednego producenta i w połączeniu z poprawnym wykonaniem zapewnia skuteczną i trwałą ochronę cieplną ścian budynków przed wychłodzeniem. Kompletny system ociepleń to również gwarancja kompatybilności poszczególnych jego składników, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość i estetykę elewacji. Produkty Termo Organiki, jak np. płyty styropianowe i kompletny system ociepleń posiadają Rekomendacje Techniczne i Jakości ITB. Co ważne podkreślenia Termo Organika, jako lider rynku, od lat wyznacza standardy. Jakość styropianu Termo Organiki potwierdzona została m.in. szesnastoma kontrolami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (WINB).Dowiedz się więcej na temat właściwości i możliwości wykorzystania styropianu grafitowego, zaglądając na stronę: http://postawnagrafit.pl/