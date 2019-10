Jesieniara robi furorę w internecie. Co to znaczy? Kto to jest? Zobacz, o co chodzi z jesieniarą [MEMY]

Jesieniara od niedawna opanowuje internet, a ty wciąż zastanawiasz się, o co chodzi? Jeśli nie wiesz co to znaczy i kim jest jesieniara, wyjaśniamy. W końcu jest jesień, więc wypada to wiedzieć! Internetowa moda na jesieniary u jednych budzi zachwyt, ale inni już zaczęli wyśmiewać ją, tworząc memy. Zobacz, o co chodzi i kto to jesieniara!

Spadające słupki termometrów, deszcz i wiatr oraz zalegające na chodnikach liście, które opadły z drzew doprowadzają cię do szału i sprawiają, że ze wszystkich pór roku, najbardziej nie znosisz jesieni? Nie nadajesz się na jesieniarę! Ona to kocha. Zobacz galerię (15 zdjęć) Jesieniara – kto to? Jesieniara uwielbia jesień i wszystko, co z nią związane. Kiedy za oknem pogoda szaleje, jesieniary zakładają grube wełniane skarpety, robią kakao z piankami i wskakują z książką pod koc, koniecznie zapalając wcześniej kilka świeczek dla klimatu. Kiedy jesieniara musi wyjść z domu, owija się grubym szalem albo kocem, zakłada wełniane rękawiczki, ciepłe botki i cieszy się z pożółkłych liści i kasztanów leżących na chodnikach, a po drodze wpada do Starbucksa po Pumpkin Space Latte. To będzie słowo roku? Jesieniara – memy wyśmiewają internetową modę Chociaż darzenie jesieni sympatią nie jest niczym nowym (naprawdę, niektórzy lubią tę porę roku!), to jednak jesieniara już tak – to słowo pojawiło się w polskim internecie pod koniec września i z miejsca zrobiło furorę. Jedni są nim zachwyceni i postulują, by „jesieniara" została słowem roku 2019, inni śmieją się z jesieniar i tworzą o nich memy. Modę na jesieniary podchwyciły także niektóre firmy. Zobaczcie sami!