Jesienna chandra. 7 sposobów walki z sezonowym przygnębieniem

Jesienna chandra nazywana jest również jesienną depresją, chociaż zazwyczaj od sezonowego przygnębienia do rozwoju tej choroby przewlekłej, jest dość długa droga. Ten przejściowy stan powiązany jest bezpośrednio ze zmianą pory roku – zmniejszeniem pozytywnego wpływu promieniowania słonecznego, a także tym, co wówczas dzieje się w naszym życiu. Jesienią zaczyna się szkoła, kończy się okres urlopowy, a do tego dni są coraz krótsze. Według Dr Patricii Thornton – psycholog z Nowego Jorku, Jesienna chandra nie jest jednostką chorobową, jednakże może one stanowić pierwszy zwiastun depresji. Z tego powodu nie należy jej bagatelizować. Jak walczyć z jesiennym przygnębieniem?

