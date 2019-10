Jeśli ci się to śniło - lepiej uważaj! Znasz znaczenie snów? Czasem intuicji warto zaufać - sennik

Bywa, że miewamy dziwne sny, niektóre z nich zaś potrafią uparcie się powtarzać. Choć wątek proroczych nocnych mar często spotyka się z negatywnym odbiorem, należy pamiętać, że to, co dzieje się w naszej głowie, jest wciąż niezbadane. Niektórzy uważają, że sny mają swoje znaczenie i wysyłają nam ostrzeżenia. Nie zawsze muszą jednak przepowiadać przyszłość - wystarczy, że odzwierciedlają nasz stan psychiczny w prawdziwym życiu. Sprawdźcie, jakie może być znaczenie najczęstszych motywów sennych. W końcu, jak powiedział Shakespeare, "jesteśmy z tego samego materiału, co nasze sny."

