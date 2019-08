Jeśli to zrobisz, wezmą cię za totalnego buraka!

Na zagranicznych wakacjach łatwo o faux pas. Nie powinniśmy się jednak martwić drobnymi gafami. Przekręcanie angielskich słów w Londynie, noszenie sportowej odzieży w Paryżu lub picie cappucino po godzinie 12:00 we Włoszech, są często opisywane jako niestosowne zachowania, ale miejscowi są do nich przyzwyczajeni. Gorzej, jeśli nie pamiętamy o różnicach międzykulturowych, grzeczności i zachowaniu czystości. 9 zasad, o których przeczytacie w tej galerii, to reguły uniwersalne, które przydadzą się w wielu miejscach. Najważniejsza z nich? Zdobądź wiedzę o kulturze, w której będziesz się obracać, jeszcze przed wyjazdem.

