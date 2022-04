Jeśli złamiesz te przepisy możesz dostać 500 zł mandatu za spacer w lesie. Za te zachowania strażnicy leśni wymierzają surowe kary Katarzyna Zawada

Kto z nas nie lubi przejść się ze swoim pupilem wśród drzew? Niestety, nasz pies musi być na smyczy. Za brak przestrzegania tego przepisu można dostać do 500 złotych grzywny, a nawet więcej, jeśli zwierzę będzie stwarzać zagrożenie dla życia przechodniów.

Za co można dostać mandat w lesie? Wycieczka z rodziną? Spacer z psem? Całodniowe grzybobranie? Las to ciekawe miejsce do spędzenia wolnego czasu. Okazuje się, że mimo wolnej przestrzeni, nie wszystko można tam zrobić. Co więcej, za niektóre działania Straż Leśna przewiduje wysokie kary! Mandat może wynieść nawet 500 złotych, a przy większych wykroczeniach nawet kilka tysięcy. Zobacz, jak zachować się w przestrzeni leśnej!