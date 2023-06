Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Murowanej Gośliny. Grozi mu do 10 lat więzienia

Pod koniec stycznia Dariusz U. został skazany m.in. za znieważanie funkcjonariusza CBA w czasie jego ubiegłorocznego zatrzymania. Po wyroku samorządowiec zrezygnował z pełnienia funkcji burmistrza Murowanej Gośliny. Przedterminowe wybory na to stanowisko przeprowadzono w kwietniu.

Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Murowanej Gośliny

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi U. oraz 10 innym osobom.

Z kolei Danuta Sz., przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Murowana Goślina, została oskarżona o utrudnienie prowadzonego postępowania, za co grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności. Pozostałym oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.