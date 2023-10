- Piętnastka na Junikowo, trójka na Franowo, powrót czwórki, uproszczenie trasy dwójki i siódemki, piątka na Połabskiej oraz kilka innych zmian. Oto propozycja kompromisowa, w której staram się pogodzić ciekawe założenia ZTM z postulatami mieszkańców. Zgłosiłem ją dziś w formie interpelacji do Prezydenta. Mój cel to znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania tak, by nowy układ linii tramwajowych w największym stopniu uwzględniał potrzeby pasażerów