Jest ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem

Uwaga: Jest ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski!

Instytut podał, że od godz. 7.00 do godz. 11.00 w sobotę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Alert został wydany dla powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, pilskiego, szamotulskiego i złotowskiego.