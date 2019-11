Jest projekt budżetu Poznania na 2020 rok. Będą podwyżki! Co zdrożeje? Bilety komunikacji miejskiej, parkowanie i wejściówki do zoo

– Rząd nas okradł

– przekonuje Jacek Jaśkowiak i dodaje, że miasto dostało mniej pieniędzy z subwencji oświatowej i straciło także na zmianach podatkowych. Zapewnia też, że kontynuowane będą inwestycje z dofinansowaniem unijnym.

Prezydent Poznania odniósł się w piątek do słów posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który zadeklarował publicznie, że jeśli samorządy stracą, to rząd im to zrekompensuje. Jacek Jaśkowiak zaprezentował rachunek, który wystawił władzom. Wynika z nich, że Poznań stracił 175 mln zł na zmianach w podatkach PIT i CIT i 101 mln zł subwencji oświatowej.

Twierdzi, że teraz poseł Szynkowski vel Sęk powinien pokazać jakie są, jego możliwości wpłynięcia na rząd, by stracone te pieniądze do miasta trafiły.

ZOBACZ: