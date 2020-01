Jest przetarg na budowę 21 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych w Poznaniu. Sprawdź, gdzie powstaną

W przetargu określono m.in. wymogi jakie mają spełniać stacje ładowania – wymiary, stonowaną kolorystykę, zakaz umieszczania reklam. Każde takie miejsce zostanie oznakowane (koperta z piktogramem samochodu z wtyczką do gniazdka).

– Robimy kolejny krok w kierunku rozwoju elektromobilności. Niedawno zaczęły kursować autobusy elektryczne, teraz czas na elektromobilność skierowaną do indywidualnych użytkowników – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta.

Zgodnie z ustawą do końca roku w Poznaniu powinno powstać minimum 210 punktów do ładowania. I choć nie jest to obowiązek samorządu, to poznańskie władze wskazując miejsca, w których mogą powstać stacje, chcą ułatwić firmom wdrożenie tej usługi.