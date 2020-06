"Jestem człowiekiem, nie ideologią": Poznaniacy pikietowali na ul. Półwiejskiej w obronie praw i równego traktowania osób LGBT+

zobacz galerię (31 zdjęć) Na ul. Półwiejskiej w Poznaniu odbyła się pikieta osób LGBT+. Nie zgadzają się oni z retoryką polityków PiS z ostatnich dni, w tym ze słowami Andrzeja Dudy, że LGBT to ideologia, a nie ludzie. Zobacz zdjęcia ---> Łukasz Gdak zobacz galerię (31 zdjęć)

W czwartek, 18 czerwca na ul. Półwiejskiej w Poznaniu odbyła się pikieta osób LGBT+. Nie zgadzają się oni z retoryką polityków PiS z ostatnich dni, w tym ze słowami Andrzeja Dudy, że LGBT to ideologia, a nie ludzie. W zaproszeniu na pikietę organizatorzy tłumaczyli, że na Półwiejskiej zjawią się także po to, żeby można było do nich podejść, porozmawiać, czy zadać pytanie.